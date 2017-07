Hasspostings: Duzdar besuchte IT- Riesen in Irland

SPÖ- Staatssekretärin Muna Duzdar hat ihre Mission gegen Hasspostings und Cyber- Mobbing fortgesetzt: Am Mittwoch besuchte sie die Zentralen von Facebook und Google in der irischen Hauptstadt Dublin. Interesse hätten die Unternehmen an der in Österreich geplanten Meldestelle gezeigt, berichtete Duzdar danach. Bei der Offenlegung der Algorithmen sei man auf eher verhaltene Reaktionen gestoßen.