Datenleck: Schwedens Regierung in Erklärungsnot

Schwedens Regierung ist wegen eines massiven Datenlecks in Erklärungsnot: Nachdem bekannt wurde, dass unter anderem vertrauliche Militärdaten und die Daten von schwedischen Führerscheininhabern ins Ausland abgeflossen sind, sprach Ministerpräsident Stefan Lövfen (Bild) am Montag von einem "Unfall" und kündigte eine Untersuchung an.