So wichtig ist richtige Beladung - und so geht's!

Wer einmal den direkten Vergleich erlebt hat, wird künftig immer genau überlegen, was er wo hinräumt. Das gilt auch für Fahrzeuge, die sie anerkannt gut fahren, sogar wie ein Pkw, etwa in einem VW California , also dem ausgebauten VW- Bus: Wenn sich da etwas Schweres im Fach über der hinteren Sitzbank befindet, schlingert der Wagen in Kurven, dass es keine Freude ist. Lädt man um und platziert dieses Gepäck bodennah, kann man auch die Amalfi- Küste entlangwedeln, ohne jemals Unruhe ins Fahrzeug zu bekommen (außer man hat Mitreisende mit empfindlichen Mägen an Bord).

Das alles gilt umso mehr, je größer ein Camper oder Anhänger ist. Die Grundregel lautet: Schweres kommt nach unten. Bei Wohnwagen kommt noch dazu: Schweres eher in der Mitte des Caravans, also dort, wo sich die Achse bzw. die Achsen befinden. Eine falsche Gewichtsverteilung kann das komplette Gespann in Gefahr bringen, bis hin zum Umstürzen des Hängers.

Im roten Bereich nichts Schweres verstauen! Foto: GTÜ

Auch, wenn große Bett- oder Deichsel- Kästen viel Stauraum bieten, sollten dort nur leichte Dinge untergebracht werden. Was ins Auto passt, gehört sowieso dort hin, solange nicht die maximale Zuladung überschritten wird. Je schwerer das Zugfahrzeug und je leichter der Anhänger, desto sicherer fährt das Gespann.

Wenn alles fertig ist, braucht es noch einen letzten Blick: Sind alle Ablagen freigeräumt, alle Türen und Schubladen abgeschlossen? Und ist alles, was rutschen kann, gegen Verrutschen gesichert?

Und damit man nicht nach einer Viertelstunde umkehren muss, schaut man besser vor der Abfahrt noch mal nach: Ist zu Hause der Herd in der Küche abgedreht?