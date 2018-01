Wie gesund fühlen wir uns?

Dass sich 83 Prozent der Menschen in unserem Land mit dem Thema Gesundheit aktiv auseinandersetzen, ist recht positiv. Wenig überraschend beschäftigen wir uns mit zunehmendem Alter vermehrt mit Vorbeugung. Und wir wissen laut Studie ganz genau, dass Rauchen, zuviel Alkohol, falsche Ernährung und Bewegungsmangel schlecht sind.

In Bezug auf den Lebensstil gibt es in Österreich ein klares Ost-Westgefälle: In den westlichen Bundesländern herrscht ein deutlich besseres Gesundheitsbewusstsein als in Wien und Umgebung. Leider denken die Bewohner der Alpenrepublik erst dann an regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, wenn sie bereits krank sind. Und die Verantwortung für den eigenen Körper würden viele am liebsten ganz an die Ärzte abschieben - 47 Prozent der Befragten vertreten diese Ansicht, während nur 43 Prozent ausschließlich bei sich Handlungsbedarf sehen.

Die größte Angst besteht vor Unselbstständigkeit im Alter. Der Gedanke, ein Pflegefall zu werden bzw. an Demenz zu erkranken, beschäftigt fast 90 Prozent aller Frauen und Männer! Befürchtet werden allerdings auch Einschränkungen im staatlichen Gesundheitssystem (88 Prozent).

Dr. med. Wolfgang Exel