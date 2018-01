In Oberösterreich sind die ältesten Polizeibeamten

Die Statistik zeigt genau auf, warum die Personalchefs der Polizei grübeln: So macht die Altersgruppe der 50 bis 59-Jährigen stolze 36,36 Prozent der oö. Exekutive aus, das sind in Zahlen 1343 Beamte. Über 60 ist man in Uniform ein Exot: Da listet das Innenministerium in unserem Bundesland gerade noch 127 Ordnungshüter auf, das sind schmale 3,45 Prozent.

Und wie sieht es in den unteren - und jüngeren - Rängen aus? Sieben Schüler sind unter 20 Jahre alt, gefolgt von 696 Kollegen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren - das ist nur knapp jeder fünfte Beamte.



Mehr als ein Drittel geht in zehn Jahren in Pension

775 Polizisten sind zwischen 30 und 39 Jahre, 735 zwischen 40 und 49 Jahre. SPÖ-Sicherheitssprecher Hermann Krenn ist selbst Polizist und kennt das Problem: "Es ist auch eine Qualität, dass wir in Oberösterreich über viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst verfügen. Tatsache ist aber, dass in den nächsten zehn Jahren mehr als ein Drittel der oberösterreichischen Polizei in Pension geht." Krenn: "Weil Oberösterreich im Verhältnis die meisten älteren Polizisten hat, müssen wir bei der Zuteilung von Schülern überproportional berücksichtigt werden."



"Das ist Auslegungssache"

So will das Landespolizeidirektor Andreas Pilsl (48) nicht gelten lassen: "Das ist auch Auslegungssache. Wir haben ein Durchschnittsalter von 43,5 Jahren, das ist im Burgenland oder Kärnten höher. Wir nehmen laufend neue Schüler auf, müssen deswegen sogar die Sicherheitsakademie ausbauen und aufstocken, bilden insgesamt 340 neue Leute aus."



Christoph Gantner, Kronen Zeitung