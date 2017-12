BMW X3 M40i: Der will nicht nur spielen

Ja, so lieben wir das! Auch wenn BMW längst mit sparsamen, sauberen Motoren ("Efficient Dynamics") punktet, der Löwenanteil der verkauften Fahrzeuge ein X im Namen trägt (also ein SUV ist) und sie in München mittlerweile sogar frontgetriebene Familienkutschen im Programm haben: Grundsätzlich geht es ihnen dort schon um den Fahrspaß. Da ist es nur konsequent, dass der erste eingeführte Benziner des brandneuen BMW X3 eine Sportversion ist. Sein Name: M40i.