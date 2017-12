Mann starb bei Wohnungsbrand, Ehefrau überlebte

Als die Feuerwehrmänner in die Räumlichkeiten vordrangen, entdeckten sie in einem Zimmer den toten Mieter. Der Mann hatte wegen der Rauchgasentwicklung offenbar keine Überlebenschance gehabt. Seine Frau hatte sich zum Unglückszeitpunkt in einem Nebenraum aufgehalten. Sie überlebte - und das sogar unverletzt, hieß es seitens des ORF NÖ.

Die stark verrauchte Wohnung wurde belüftet, die Örtlichkeiten wurden zudem mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.