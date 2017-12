Das ändert sich unter Kanzler Kurz im Internet

Cyber-Sicherheit wird Schwerpunkt während EU-Ratsvorsitz

Ein weiterer wichtiger Punkt im Regierungsprogramm ist die Forcierung des Themas Cyber-Security. Die Regierung will dieses Thema zum Schwerpunkt während des EU-Ratsvorsitzes 2018 machen und in Österreich ein neues Cyber-Sicherheitszentrum gründen. Vorhandene Einrichtungen zur Verfolgung von Cybercrime sollen ausgebaut werden, überdies will man in Österreich und Europa Maßnahmen treffen, um die hiesige IT-Security-, Soft- und Hardwarebranche zu stärken.

Filter gegen Pornografie und Gewalt, digitale Schulbücher

Kinder und Jugendliche vor Pornografie, Gewalt und anderen bedenklichen Inhalten im Internet zu schützen, hat sich die neue Regierung ebenfalls auf die Fahnen geheftet. Im Regierungsprogramm ist die Rede davon, entsprechende Schutzfilter für Handy und PC leicht zugänglich zu machen und zu promoten.