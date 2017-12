Diese Bedrohungen lauern 2018 im Internet auf Sie

Hacker könnten Wahlen manipulieren

Eine andere Gefahr: Hacker, welche die Politik in einem Land manipulieren wollen. Das sei mit Meinungsmache in sozialen Medien ebenso möglich wie durch die Manipulation von Wahlmaschinen, warnt ESET. "Die Digitalisierung wird auch vor Wahlen nicht Halt machen. Hier ist es immens wichtig, die eingesetzten Systeme gründlich auf Sicherheitslücken zu testen, bevor diese mit fatalen Folgen für unsere Demokratie zum Einsatz kommen", mahnt ESET-Sicherheitsexperte Thomas Uhlemann.

Ransomware im Internet der Dinge

Erpresserviren, sogenannte Ransomware, werden wohl auch 2018 eine bedeutende Bedrohung für die globale IT-Sicherheit darstellen. Im Fokus solcher Attacken werden aber nicht nur PCs und Smartphones stehen. ESET-Experte Stephen Cobb geht davon aus, dass mit der zunehmenden Vernetzung unseres Alltags - vom Fernseher über den Kühlschrank bis hin zu Kinderspielzeug - auch das Internet of Things (IoT) zunehmend von Ransomware betroffen sein wird. Bislang gab es nur Testläufe bei "Ransomware of Things", aber das könnte sich das 2018 ändern. Denn die Sicherheit von IoT-Geräten und -Anwendungen kann bisher nicht mit seiner zunehmenden Verbreitung in nahezu allen Lebensbereichen Schritt halten.