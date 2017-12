Lech Zürs: Winterparadies am Arlberg

Gerade im Tourismus gilt: Von nichts kommt nichts! Und so hat man sich in Lech in den vergangenen Monaten auch nicht auf den Lorbeeren ausgeruht, sondern fleißig investiert, um das Skidorado noch attraktiver zu gestalten. Die Liftgesellschaften von Lech, Oberlech und Zürs haben heuer rund 7 Millionen Euro in Pistenoptimierung, Sicherheit, Umweltschutz, Beschneiung und Gastronomie gesteckt. Neu ist unter anderem ein Restaurant mit einzigartig-spektakulärem Ausblick nahe der Bergstation der Trittkopfbahn II. Im Neuen hat aber auch das Alte einen würdigen Platz gefunden: So wurde in der Bergstation der Flexenbahn eine "Hall of Fame" eingerichtet, mittels welcher den Skipionieren und Stars aus Sport und Film - alle mit einem engen Bezug zum Arlberg - ein bleibendes Denkmal gesetzt worden ist. Besucher erhalten in der Ausstellung faszinierende Einblicke in die Erfolgsgeschichte des Arlbergs, die von technischen Pionierleistungen ebenso erzählt wie von sportlichen Großtaten.