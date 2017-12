Basel & Co.: Glühwi und Läckerli

Einen Besuch wert ist auf jeden Fall das "Weihnachtsbaumschmuckausstattungsspezialgeschäft" - so lautet tatsächlich die offizielle Bezeichnung - von Johann Wanner auf dem Spalenberg. Der weltberühmte Dekorateur hat mit seinen selbst entworfenen Christbaumanhängern schon Kunden wie Lady Diana, Michael Jackson, die Grimaldis, Hillary Clinton und sogar den Papst bezaubert. Bei diesem Schweizer Unikum gibt es wohl nichts, was es nicht gibt - übrigens das ganze Jahr über.

Und dann ist da noch der Pflichtbesuch im Läckerli-Huus, der Heimat des Basler Gebäck-Klassikers, einer Art Lebkuchen, dem man einfach nicht widerstehen kann. Kulinarisch hat Basel überhaupt viel zu bieten, die Nähe zum Elsass wirkt sich überaus positiv aus, auch wenn es um Weine aus der Region geht. Vom zünftigen Käse-Fondue in der "Walliser Kanne" bis zum Gourmet-Menü in der "Schlüssel Zunft", einem prachtvollen alten Zunfthaus, reicht die Palette. Allerdings kann so ein Gelage ins Geld gehen, das Preisniveau ist in der Schweiz doch etwas höher.