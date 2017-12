Niki-Ticket gebucht? Was Sie jetzt tun können

Rückholaktionen für Österreicher laufen

Wer bereits am Urlaubsort festsitzt, weil sein Rückflug gestrichen wurde, braucht derzeit gute Nerven. Auch hier sind Pauschalreisende klar im Vorteil: Sie werden vom jeweiligen Reiseveranstalter kostenlos zurückgeholt. "Die Kollegen in den Reisebüros arbeiten jetzt natürlich unter Hochdruck, um Lösungen zu finden", sagte Verkehrsbüro-Sprecherin Andrea Hansal am Donnerstag. Allerdings müssen auch die Kunden der Reiseveranstalter mit einer verspäteten Heimkehr rechnen.

Aktuell laufen Rückholaktionen für österreichische Passagiere. Mehrere Fluggesellschaften - darunter die Austrian Airlines - haben angekündigt, Betroffenen kurzfristig Sonderkonditionen für noch verfügbare Sitzplätze in Rückflügen anzubieten. Das Angebot gilt für Reisende, die ihren Flug selbst gebucht haben. Sie können sich an die Informationsschalter der Fluglinien an den Flughäfen oder an die Telefon-Hotlines wenden. An der Aktion nehmen Condor, Eurowings, Germania, TUIfly, die Lufthansa und ihre Töchter Austrian und Swiss teil.