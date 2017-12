Niki-Pleite: Hilfsaktion für Passagiere angelaufen

1000 Mitarbeiter von Pleite betroffen

Die Mitarbeiter von Niki - insgesamt sind rund 790 Beschäftigte in Österreich und 210 in Deutschland von der Insolvenz betroffen - erhalten am Vormittag am Flughafen Wien-Schwechat erste Infos von der Geschäftsführung. Es finde eine Mitarbeiterversammlung statt, sagte GPA-Gewerkschafter Peter Stattmann. Flüge sind von der Mitarbeiterversammlung nicht mehr betroffen, seit Mitternacht bleiben alle Niki-Maschinen am Boden. Der letzte Flug unter "HG"-Flugnummer landete um 23.18 Uhr aus Teneriffa kommend in Wien.