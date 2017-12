Silicon Valley: Leere Mägen im Hightech-Wunderland

Wie brutal der Kontrast zwischen den gutverdienenden IT-Experten und jenen ist, die keine Ingenieure oder Programmierer sind, zeigt Karla Peralta. Sie arbeitet seit 30 Jahren als Köchin, seit einiger Zeit serviert sie in der Facebook-Kantine in Menlo Park den Mitarbeitern des Milliardenkonzerns ihr Essen. Trotzdem hat Peralta, die ihre zwei Töchter allein großgezogen hat, nicht genug Geld zum Essen. Sie ist auf Nahrungsmittelspenden von Organisationen wie Second Harvest angewiesen und verkocht zuhause, was sie gerade an günstigen Nahrungsmitteln bekommen kann. Kein Wunder: Von den rund 2700 US-Dollar, die ihr Job im Monat einbringt, gehen drei Viertel - 2000 US-Dollar - für die Miete drauf. Vom Rest muss sie sich und ihre jüngste Tochter, die noch bei ihr wohnt, über die Runden bringen.

Auch das Wohnen ist für viele unleistbar

Tatsächlich sind die explodierenden Lebenserhaltungskosten im Silicon Valley der Grund dafür, dass immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben, ihre profansten Bedürfnisse zu befriedigen. Wo selbst ein Dach über dem Kopf nicht mehr selbstverständlich ist, gerät auch die Nahrungsbeschaffung zur Herausforderung. Die rasant steigenden Mietpreise zwingen viele Menschen zu unorthodoxen Lebensweisen, unter den Betroffenen finden sich auch zahlreiche Familien. Weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können, hausen manche in Wohnmobilen. Andere teilen sich Häuser mit zwei, drei anderen Familien, weil eine Sippe allein unmöglich für die Miete aufkommen könnte. Das geht so weit, dass sich Schuldirektoren Häuser mit ihren Lehrkräften teilen.