Flickr: Das sind die besten Fotos des Jahres

Smartphone beliebteste "Kamera"

Neben den 25 erfolgreichsten Flickr-Fotos des Jahres präsentiert die Foto-Plattform weitere besonders sehenswerte Aufnahmen, sortiert nach Genres und Ländern. Und noch etwas verrät Flickr: 50 Prozent der im vergangenen Jahr hochgeladenen Aufnahmen wurden per Smartphone geschossen (54 Prozent entfallen auf Apples iPhone), 33 Prozent per Spiegelreflexkamera (davon entfallen 23 Prozent auf Canon- und 18 Prozent auf Nikon-Modelle), zwölf Prozent per Kompaktkamera und lediglich vier Prozent per spiegelloser Systemkamera.