Smarte Brille soll Autounfällen vorbeugen

Generali arbeitet schon seit Jahren zusammen mit verschiedenen Start-ups an der Entwicklung innovativer Lösungen, die in ihre Versicherungsangebote inkludiert werden. "Die Vorbeugung vor Risiken und eine bessere Lebensqualität stehen bei Generali im Fokus", erklärte das Unternehmen in einer Aussendung.

Die intelligente Brille soll demnach das Verhalten der Autofahrer analysieren und etwa die Belastung sowie die Gefahr von Schlafanfällen am Steuer bewerten, um Autounfällen vorzubeugen. Wann das finale Produkt erhältlich sein soll, verriet der Versicherer vorerst nicht.