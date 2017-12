Teneriffa - Eine Insel für alle

Teneriffa ist groß genug, um jedem etwas zu bieten - und klein genug, um an einem Tag Strand und Stadtbummel zu genießen. Oder Wal-Beobachtung und Disco im Nachtklub, Weinverkostung und Wanderung, menschenleere Mondlandschaft und blühende Terrrassen. Auch innerhalb der großen Hotelanlagen gibt's Abwechslung. Das Hard Rock Hotel mit seinen mehr als 600 Zimmern, erst vor einem Jahr eröffnet, wird seinem Namen voll gerecht: Gleich in der Lobby ist ein Glitzer-Bühnenanzug von Elton John zu bewundern, Gäste werden mit Live-Auftritten großer Stars verwöhnt und können jederzeit selbst auf Fender-Gitarren spielen. Am riesigen Erlebnispool ertönt den ganzen Tag Musik, gleich davor gibt es eine Lagune mit schwarzem Sandstrand ohne Beschallung. Eine zweite große Pool-Terrasse für Ruheliebende, einen Kinderklub, einen Extrabereich für Teenager, einen großen Wellnessbereich mit Sauna - und sogar einen Kälteraum, mit Minusgraden und eiskaltem Schnee, als erfrischendes Kontrastprogramm zum ewigen Frühling ...