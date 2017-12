Namibia - Wüstenrot und Himmelblau

Sand in Sicht!

Nach sternenklarer Nacht in der Kulala Desert Lodge landen wir bei den atemberaubenden Dünen, die das Sossusvlei, eine riesige salzige Lehmsenke im Namib-Naukluft-Nationalpark, säumen. In der ältesten Wüste der Welt ragen sie an die 400 Meter empor - bis zum Horizont. In der Morgensonne erstrahlen die feinkörnigen Berge in zartem Braun über Orange bis zu kräftigem Rot. An deren Hängen verzaubert ein Spiel aus Licht und Schatten.