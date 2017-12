LG V30: Viel mehr Bildschirm geht gar nicht

Welche Technik LG in seiner Neuheit verbaut, sehen Sie hier:

LG V30 CPU Qualcomm Snapdragon 835: 4 x 2,45 + 4 x 1,9 GHz RAM 4 GB Diagonale 6 Zoll Auflösung 2880 x 1440 Pixel (OLED; HDR) Speicher 64 GB microSD-Slot bis 2 TB Hauptkamera 16 Megapixel (F/1.6); Phase-Detection- und Laser-Autofokus; Optische Bildstabilisierung; Farbspektrumsensor; LED-Blitz

13 Megapixel (F/1.9): Weitwinkelobjektiv Frontkamera 5 Megapixel (F/2.2) Funk LTE, Gigabit-WLAN, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS Maße 151,7 x 75,4 x 7,3 Millimeter; 158 Gramm Akku 3300 mAh (lädt via USB-C) Extras Wasserfest (IP68)

Fingerabdruckscanner

Metall-Glas-Chassis

Doppelkamera

Kabelloses Laden (Qi) Software Android 7.1 Preis Ab ca. 800 Euro

Kein Wunder bei einem Chip vom Schlage eines Snapdragon 835: Das LG V30 rechnet rasant, was sich in einer jederzeit flüssigen Android-Darstellung und flotten App-Starts zeigt. In Kombination mit dem vier Gigabyte großen (DDR4-)Arbeitsspeicher ist auch Multi-Tasking kein Problem, Spieler werden mit der Power des High-End-Prozessors ebenfalls zufrieden sein. Schickt man das V30 in den Benchmark-Vergleichstest AnTuTu, wird seine Leistungsfähigkeit mit knapp über 170.000 Punkten beziffert - also am Niveau der Snapdragon-835-Konkurrenz.