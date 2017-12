Wird Cheater rückfällig, drohen 5000 Dollar Strafe

In jenem Fall, in dem der "Fortnite"-Entwickler Epic Games zwei US-Gamer auf 150.000 US-Dollar verklagen wollte, weil sie in dem Shooter geschummelt haben sollen, kommt es nun zu einer außergerichtlichen Einigung. Epic hat mit einem der beiden Spieler vereinbart, dass er nicht mehr cheaten darf. Hält er sich nicht daran, drohen 5000 US-Dollar Strafe.