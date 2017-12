Mann gab sich online als 13-Jährige aus: Festnahme

Beim sogenannten Cyber-Grooming machen sich Erwachsene im Internet mit sexuellen Absichten an Kinder und Jugendliche heran. Der englische Begriff "grooming" bedeutet so viel wie "anbahnen" oder "vorbereiten". Die Täter geben sich in sozialen Netzwerken und Chats oft jünger aus als sie sind, bauen mit Schmeicheleien Vertrauen auf und belästigen ihre Opfer dann sexuell.