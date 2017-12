Angriff in Südafrika: „Ein Wunder, dass wir leben“

Nach dem brutalen Überfall auf ein Ehepaar aus Mondsee in Südafrika befinden sich der 63-jährige Pensionist und seine fünf Jahre ältere Frau auf dem Weg der Besserung. Es sei "ein Wunder, dass wir noch leben", so Klaus M. am Krankenbett. In den geraubten Rucksäcken des Paares befanden sich auch alle Reisedokumente. Daher verzögert sich die Heimkehr.