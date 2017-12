Ehepaar aus OÖ in Südafrika brutalst überfallen

Als Klaus und Johanna M. vor ihrer Rückkehr nach Österreich noch einmal einen Spaziergang am Noordhoek Beach an der Küste Kapstadts genießen wollten, wurden sie am Freitag von dem bewaffneten Räuber attackiert. Ohne ein Wort zu sagen, stach der Messermann dem 63-Jährigen dreimal in den Bauch und in die Brust. Seiner Frau fügte der Räuber eine Stichwunde am Hals zu und flüchtete mit den Rucksäcken des Paares.