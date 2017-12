Thailand: Im Land des Lächelns

Kühl sind meist nur die Cocktails

Wie in vielen asiatischen Ländern ist auch das Klima in Thailand ausgeglichen. Das ganze Jahr über ist es bei hoher Luftfeuchtigkeit sehr warm. Tagsüber beträgt die Temperatur meist um die 30 Grad. Von Reiseunternehmen wird deshalb empfohlen, bei Ankunft in Thailand zwei Übernachtungen in Bangkok zu verbringen, sodass sich Europäer in aller Ruhe an das vorherrschende Klima gewöhnen können. Trotz warmer Temperaturen ist es ratsam, auch lange Kleidung einzupacken, da es bei erlebnisreichen Trekking-Ausflügen im Norden Thailands und in den tierreichen Nationalparks nachts auch etwas kühler werden kann. Im Allgemeinen ist die Trockenperiode von November bis April die beste Reisezeit und bietet günstige Bedingungen für alle Aktivitäten im ganzen Land. Da das Land flächenmäßig beachtlich größer als Österreich ist, herrscht nicht überall parallel Regenzeit. Im Allgemeinen fällt das ganze Jahr über hin und wieder ein Schauer. So schnell sie kommen, sind diese Wolkenbrüche aber auch wieder vorbei.