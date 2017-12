Der Mann, der Trump auf Twitter das Maul stopfte

Er habe damals mit einem Studentenvisum bei Twitter in San Francisco in der Kundenberatung gearbeitet, sagt der junge Mann mit deutschem Pass, der nicht verraten will, wo er in Deutschland lebt.

Auf Nutzerbeschwerde gegen Trump reagiert

"Meine Aufgabe war es, Fälle von Beschwerden gegen die Twitter-Richtlinien zu bearbeiten." An diesem Morgen - es war übrigens sein letzter Arbeitstag - habe ein Nutzer etwas gegen den Trump-Account vorgebracht, und Duysak habe daraufhin die Deaktivierung des Accounts eingeleitet, den andere Mitarbeiter dann wohl umsetzten.

Twitter hatte sich später entschuldigt und ohne einen Namen zu nennen nur mitgeteilt, ein Mitarbeiter habe einen Fehler gemacht, und auch Trumps Account nach kurzer Ruhephase wieder aktiviert.