Schwere Defizite in Österreichs Kinderpsychiatrie

Laut offiziellen Daten gibt es in Österreich derzeit 204 Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das "Soll" liege bei 300 bis 350, hieß es. Festgeschrieben in der Gesundheitsplanung wäre ein Spitalsbett bzw. entsprechende Tagesklinik-Kapazität im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie pro 100.000 Einwohner. Für ganz Österreich sollten das 860 Betten in stationären Einrichtungen sein. Aktuell sind es aber nur 359. Man benötige einen Ausbau der stationären Einrichtungen auch, um genügend Jugend- und Kinderpsychiater ausbilden zu können, betonte Fliedl.

Steiermark ohne Kinder-und Jugendpsychiater mit GKK-Vertrag

Zum Teil krasse Defizite existieren aber bei den mit Gebietskrankenkassenvertrag (GKK) niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern in mehreren Bundesländern. "Vor fünf Jahren gab es noch keinen Kassenarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Jetzt sind 27 'festgeschrieben', 26 Stellen davon besetzt. Wir würden aber etwa 106 Kinder- und Jugendpsychiater mit Kassenvertrag brauchen, sind also etwa bei einem Viertel", sagte Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer. Das Burgenland und die Steiermark haben keinen einzigen Kinder-und Jugendpsychiater mit GKK-Vertrag.