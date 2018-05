Durch Handys und Trump: Rote Zahlen bei Lenovo

In dem im März abgelaufenen Geschäftsjahr sei es trotz höherer Umsätze zu einem Fehlbetrag von 189 Millionen Dollar (161,4 Millionen Euro) gekommen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das ist deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Lenovo musste im vergangenen Jahr die Krone als Weltmarktführer an HP aus den USA abgeben.