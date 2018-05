Zuckerberg-Anhörung nach Protesten doch öffentlich

Facebook drohen mit neuen EU-Datenschutzregeln empfindliche Strafen

Zuckerbergs Besuch in Europa kommt nur wenige Tage, bevor am 25. Mai die neue europäische Datenschutzverordnung in Kraft tritt. Diese macht Firmen und Organisationen europaweit gültige Vorgaben für die Speicherung und den Schutz von Daten. Bei Verstößen drohen Firmen Strafen in Höhe von bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.