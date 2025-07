Rückführung von Migranten nach Belgien verboten

In dem Verfahren ging es um einen Afghanen. Sein Asylantrag in den Niederlanden war mit der Begründung abgelehnt worden, dass er sich zuerst in Belgien gemeldet hätte. Das Oberste Gericht für Verwaltungsrecht erklärte am Mittwoch aber, dass männliche, alleinstehende Asylsuchende bei einer Rückkehr nach Belgien Gefahr laufen würden, auf der Straße zu landen. Dadurch seien sie dann nicht mehr in der Lage, ihre grundlegendsten Lebensbedürfnisse wie „Bett, Bad und Brot“ zu befriedigen.