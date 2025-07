Gericht prüft Kärntner Windkraft-Volksbefragung

51,55 Prozent waren in Kärnten am 12. Jänner für ein Verbot des Windkraft-Ausbaus, 48,45 Prozent stimmten mit Nein – also gegen ein Verbot und somit für Windräder. Die Fragestellung war umstritten, sie sei wertend, suggestiv. Formuliert war die Frage so: „Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden.“