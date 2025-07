Pete Davidson bekommt Papa-Tipps von Adam Sandler

Davidson, der sich „sehr glücklich“ schätzt, Vater zu werden, freut sich darauf, für sein Baby zu sorgen. „Ich freue mich darauf, mich um etwas kümmern zu können und ihm die Kindheit zu zeigen, die ich nicht hatte“, erklärte der Ex-Freund von Kim Kardashian weiter. „Ich nehme an, dass man einfach versucht, ihnen das zu geben, was man nicht hatte und was man nicht mochte.“