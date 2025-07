Benko: Warum ihm sein Konstrukt auf den Kopf fällt

Die Geister, die er rief, wird René Benko nicht mehr los. Vor exakt sechs Monaten wurde der Finanzjongleur in seinem Innsbrucker Büro von der Soko Signa festgenommen, seit 24. Jänner fristet der einstige Strahlemann der Signa nun sein Dasein in einer Zelle im Grauen Haus, in der Justizvollzugsanstalt Wien-Josefstadt. Der 48-jährige Tiroler wird nach wie vor wegen Tatbegehungsgefahr festgehalten. Das mag auf den ersten Blick im Vergleich mit anderen Wirtschaftscausen ungewöhnlich lange erscheinen, ist jedoch dem vom Bankrotteur selbst erschaffenen „System Benko“ geschuldet. Dem einstigen Möchtegern-Milliardär fällt just jenes Konstrukt auf den Kopf, das er selbst erdacht hat – und das ihn selbst und einen großen Teil seines Vermögens eigentlich schützen hätte sollen.