Die 99ers setzen ihr (Meister)Puzzle zusammen

Aktie Wieser und Gunnarsson-Abschied

Das letzte „Puzzleteil“: Tormann Lagace von Champions-League-Finalist Färjestad – der dank Zusatzsponsor „Kulmer Bau“ und mit einiger NHL-Erfahrung nach Graz kommt. Mit 17 unterzeichnete der Kanadier für die Dallas Stars seinen ersten Kontrakt, sammelte im Laufe der Karriere Erfahrung bei fünf NHL-Teams. Der 32-jährige Lagace, der vorerst für ein Jahr in Graz unterschrieb, und Nico Wieser, der in 13 Spielen zehn Siege am Eis feierte, bilden das Einsergespann der 99ers. Wieser soll – so erhoffen es sich die 99ers – nicht nur in Graz, sondern in Österreich zur potenziellen Nummer eins an der Seite des erfahrenen Legionärs reifen. Die Zusammenarbeit mit Tormann Jonas Gunnarsson ist beendet – der Schwede hat zwar noch Vertrag, darf sich aber einen neuen Klub suchen.