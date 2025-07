Thiem schmunzelt: „Da sehe ich mich woanders“

Dominic Thiem im sportkrone.at-Video-Interview! Der einstige Weltklasse-Spieler plaudert am Rande der Generali Open in Kitzbühel über sein „Comeback“ in der Gamsstadt, Filip Misolic, worauf er „jetzt noch mehr aufpassen“ muss, die Erwartungen an die Österreicher bei den US Open, sein „neues Leben“, Venus Williams, und darüber, wo er sich mit 45 sieht (alles im Video oben).