Donald Trumps Cola-Wunsch geht in Erfüllung

In den USA kann man schon jetzt zu einem höheren Preis mexikanische Coca-Cola mit Rohrzucker kaufen. In der US-Produktion werden zuckerhaltige Coca-Cola-Getränke – anders als in anderen Ländern – seit den 80er-Jahren mit Maissirup mit hohem Fructose-Gehalt gesüßt. Der Sirup ist günstiger, süßer und länger haltbar als andere Zuckerarten.