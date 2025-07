USA verkünden Handelsabkommen mit Japan

An der Börse in Tokio stiegen die Indexe, nachdem das Handelsabkommen verkündet worden war. „Es ist lobenswert, dass der 25-prozentige Basiszoll vermieden wurde“, sagte Norihiro Yamaguchi, leitender Japan-Ökonom bei Oxford Economics. „Die geringere Unsicherheit wird am Aktienmarkt begrüßt.“