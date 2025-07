Misolic in Kitzbühel raus ++ Salzburg gegen Bergen

Filip Misolic scheidet im Kitzbühel-Achtelfinale aus, Red Bull Salzburg steigt heute in die Champions League Qualifikation ein und das englische Frauen-Fußball-Nationalteam steht im Endspiel der Europameisterschaft – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 23. Juli.