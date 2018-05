Google: „Die Kamera ist der neue Browser“

Menschen nutzten die Smartphone-Kamera bereits für alles Mögliche, vom Abfotografieren von Rechnungen bis hin zu Fotos von Kleidung oder Büchern, die man sich später vielleicht kaufen will. „Es ist ein fundamentaler Wandel im Umgang mit Computern - anstelle zu versuchen, sich in Worten auszudrücken, lässt man direkt Bilder sprechen.“ Die heutigen Abläufe dabei seien aber nicht so effizient, wie sei sein sollten, die Fotos verstaubten oft in den Geräten. „Was ist das für ein cooles Auto? Wo genau bin ich gerade?“ - solche Fragen werde die Smartphone-Kamera künftig direkt beantworten können, sagte Google-Manager Clay Bavor.