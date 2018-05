Datenschutz neu: „Verfallen Sie nicht in Panik!“

Ziel müssten dabei die Firmen sein, „die das größte Risiko darstellen“, sagte Jourova. „Ich sage nicht, dass eine kleine Firma ein kleines Risiko darstellt und eine große ein großes. So funktioniert das nicht. Es kann kleine Unternehmen geben, die Daten an Dritte verkaufen, was ein großes Risiko bedeuten kann.“ Diese Firmen müssten am 25. Mai auf jeden Fall bereit sein.