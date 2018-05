Rechnungshof zerpflückt Pensionsausgaben der ÖBB

ÖBB kontert: „Nur 1,4 Jahre früher in pension“

Die ÖBB konterten der Kritik des Rechnungshofs. „Bei den kritisierten Umständen handelt es sich um das Bundesbeamten-Dienstrecht, das bereits seit mehr als 25 Jahren nicht mehr zur Anwendung kommt“, so das Unternehmen in einer Stellungnahme. Und es fügte hinzu: „Hier muss man klar sagen, dass aufgrund der Umstellung mit 1. Jänner 1995 die Beiträge ins ASVG-System massiv gestiegen sind. Zuletzt waren es zusätzlich 129 Millionen Euro pro Jahr. Weitere Änderungen des Pensionsrechts obliegen der Kompetenz des Gesetzgebers und sind nicht im Einfluss des Unternehmens ÖBB.“ Laut ÖBB würden die Mitarbeiter durchschnittlich mit 60,2 Jahren in Pension gehen, das ASVG-Pensionsantrittsalter liege bei 61,6 Jahren. Also würden ÖBB-Mitabreiter in Schnitt „nur“ 1,4 Jahre früher in Pension gehen.