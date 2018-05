Von der Unvernunft, die uns das Leben versüßt

Dürfen alte Menschen sagen, was sie wollen?

Sie selbst quäle sich, erzählte sie, mit dem Abnehmen. Im Heim habe man gesagt, sie muss. Sie sei zu schwer, die Pflegenden schaffen das nicht. Aber das Abnehmen gelingt ihr kaum. Und sie würde so gerne mal ein weiches Ei essen. Sie hat auch danach gefragt, aber das gibt es im Heim nicht. Überhaupt, sie werde von den Pflegekräften ständig aufgefordert, alles selber zu machen. Mobilisierung zur Selbstständigkeit würden sie das nennen. Im Befehlston! Das behage ihr nicht. Wenn das stimme, was sie gehört hat - dass alte Menschen sagen dürfen, was sie wollen -, das wäre was!