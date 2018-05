Gruber zieht in Stadtsenat ein, aber wohl nur kurz

„Weichen in Richtung Zukunft“

„Mir war es wichtig, dass wir nach dem für uns enttäuschenden Ergebnis bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern auch die Weichen in Richtung Zukunft stellen“, ließ Gruber in der Aussendung wissen. Für die ÖVP war die Innsbrucker Gemeinderatswahl am 22. April ein Fiasko. Die Schwarzen waren von 21,87 auf 12,17 Prozent abgestürzt, was ein Minus von 9,7 Prozentpunkten und vier Mandaten bedeutet. Bei der Bürgermeisterdirektwahl war Gruber lediglich auf 9,12 Prozent gekommen.