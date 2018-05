Zombies & Robo-Revolten im irren Sowjet-Shooter

Da werden Erinnerungen an „Stalker“, „Fallout“ und „Bioshock“ wach: Das russische Entwicklerstudio Mundfish hat einen verrückten Trailer zu seinem Shooter-Projekt „Atomic Heart“ veröffentlicht. Die ersten Szenen aus dem Spiel zeigen eine ebenso abgedrehte wie bizarre alternative Vision der Sowjetunion, in der Forscher hochentwickelte Roboter gebaut und sogar den Tod besiegt haben. Leider geht in Anlage 3826 etwas schief und der Spieler muss es in der Rolle eines KGB-Agenten mit revoltierenden Robotern und lebenden Toten aufnehmen. „Atomic Heart“ soll noch 2018 für den PC erscheinen, ein genaues Datum steht noch nicht fest.