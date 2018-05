Uber zeigt Lufttaxi-Konzept und nennt erste Preise

Bereits in zwei Jahren möchte der Fahrdienst Uber in ausgewählten US-Städten mit eigenen Lufttaxis abheben. Ab 2023 soll es dann die ersten kommerziellen Flüge mit den sogenannten eVTOLs (electric vertical take-off and landing vehicles) geben. Wie diese aussehen könnten und vor allem, was eine Fahrt im Lufttaxi kostet, verriet das Unternehmen jetzt auf seinem jährlichen Uber Elevate Summit in Los Angeles.