So spült Online-Betrug Milliarden nach Nigeria

Ein IT-Sicherheitsforscher, der mit der „Nigeria Connection“ vertraut ist, kennt die Tricks, die bei solchen Coups Anwendung finden. Der Einfallsreichtum der Online-Ganoven gehe so weit, dass sie sich Videoschnipsel eines Vorgesetzten im Internet zusammensuchen, um dem Buchhalter dann einen Videoanruf vorzugaukeln, in dem der Chef allem Anschein nach tatsächlich eine Überweisung in Auftrag gibt.