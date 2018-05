JBL und Google stellen smarte Soundbar vor

Mit der „Link Bar“ haben Google und der Lautsprecherspezialist JBL eine smarte Soundbar angekündigt, die sowohl Googles Sprachassistenten Assistant als auch die Smart-TV-Plattform Android TV unterstützt. So sollen sich per Sprachbefehl etwa bestimmte Sendungen auswählen oder auch Einkäufe über den Fernseher tätigen lassen, wie der Internetkonzern in einem Video demonstriert. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gibt es bislang nicht, weitere Details dürfte Google wohl auf seiner am Dienstagabend startenden Entwicklerkonferenz I/O enthüllen.