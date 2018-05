Nachzügler: LG enthüllt Top-Smartphone G7 ThinQ

Google-Assistant-Knopf, Audioklinke, Speicherkarten

In mancherlei Hinsicht nähert sich LG mit dem G7 dem innerkoreanischen Rivalen Samsung an. So verfügt das Gerät wie Samsungs S8- und S9-Serie über einen eigenen Hardware-Button, der einen KI-Assistenten - bei LG den Google Assistant - aufruft. Überdies halten lobenswerterweise beide koreanischen Megakonzerne - Samsung wie LG - an der Kopfhörerklinke und an erweiterbarem Speicher fest.