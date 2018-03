Samsung Galaxy S9: Bixby muss noch Deutsch lernen!

In Summe entsteht so eine der besten Smartphone-Kameras der Gegenwart, die in guten wie schlechten Lichtverhältnissen saubere Ergebnisse liefert und eine Kompaktkamera weitgehend überflüssig macht. Lobend seien an dieser Stelle noch der optische Bildstabilisator gegen Verwackler und der ausnehmend flotte Autofokus erwähnt, beim S9+ ermöglicht die Zweitkamera nette Zoom- und Unschärfespielereien. Die lichtstarke Frontkamera liefert auch bei schlechtem Licht noch solide Selfies.