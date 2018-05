iPhone-User sollen für unnötige Reparaturen zahlen

Apple tauscht ausgelaugte iPhone-Akkus bis Ende des Jahres für 30 statt 90 Euro. Bedenkt man, dass der Akku die am stärksten von Verschleiß bedrohte Komponente im iPhone ist, kann man also derzeit kostengünstig die Lebensdauer des Geräts verlängern, was auch viele Apple-Kunden in Anspruch nehmen. Allerdings melden manche von ihnen, dass es den Anschein macht, als würde sich Apple an der Kulanzaktion über Umwege sogar noch bereichern.