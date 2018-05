GoPro will Kunden „jedes Jahr etwas Neues bieten“

Weniger Arbeit für den Nutzer

Deshalb sei eine der Prioritäten, den Nutzern möglichst viel Arbeit abzunehmen. Die Aufnahmen werden aus der Kamera nicht nur automatisch in die dazugehörige App überspielt, sondern sollen dort auch von der Software selbst so geschnitten werden, dass die Momente zur Geltung kommen. Dafür investiere GoPro unter anderem in Bilderkennung, „um zu erkennen, ob die Leute zum Beispiel surfen oder Ski fahren - und wonach wir dabei Ausschau halten müssen“, sagte Woodman.